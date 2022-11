Al Teatro Sociale di Trento vanno in scena i 60 anni di Fbk

(ANSA) - TRENTO, 05 NOV - I 60 anni dalla fondazione dell'Istituto trentino di cultura, da cui poi nacque, nel 2007, la Fondazione Bruno Kessler (Fbk), sono stati ripercorsi nell'ambito di un'iniziativa pubblica tenutasi Teatro Sociale di Trento. L'istituto venne ingrato nel 1962. Attualmente, Fbk conta oltre 400 ricercatori, sia in ambito umanistico, sia scientifico-tecnologico.

"Festeggiamo il 60/o anno di un percorso che ha avuto come protagonista Bruno Kessler, con la sua dichiarazione del 1962, in cui disse che il Trentino non sarebbe potuto crescere di sole mele, ma che sarebbe stato necessario investire in educazione, ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Nello stesso anno fu creato l'Istituto Trentino di Cultura, primo nucleo dell'Università di Trento e Fbk", ha dichiarato il presidente della Fondazione Bruno Kessler Francesco Profumo.

All'iniziativa è intervenuto anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha ricordato "la scelta lungimirante fatta molti anni fa di investire nel sapere con l'obiettivo di aprire nuove strade di crescita e sviluppo per il Trentino". (ANSA).