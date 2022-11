Giunta Trento, via libera a manovra di bilancio da 4,6 mld

YNN (ANSA) - TRENTO, 04 NOV - La Giunta provinciale di Trento ha approvato la manovra di bilancio per il 2023-25, che ammonta a 4.672.000.000 euro, e che ora dovrà passare dalle commissioni ed essere esaminata in aula.

"Lo facciamo ad esempio confermando le opere pubbliche, attraverso quasi 2 miliardi di euro che 'blindano' i cantieri, il più forte volano della ripresa, a cui si aggiungono dal 2023 in avanti 2,5 miliardi di fondi specifici, Pnrr e Olimpiadi in primis. Ci sono poi cento milioni di euro in favore delle famiglie ed i 25 milioni di euro per le imprese contro il caro bollette", ha affermato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, menzionando anche gli interventi a sostegno della natalità.

Il presidente della Provincia di Trento ha citato i dati che in Trentino prevedono, nel 2023, una crescita del Pil dello 0,7% (Nadef) o dello 0,2% (Fmi), "a seconda dello scenario, migliore o peggiore - ha prtecisato - la tenuta del sistema economico trentino ad oggi è superiore a quelle che erano le attese qualche mese fa, al netto del costo dell'energia".

"L'anno scorso abbiamo avuto un avanzo di bilancio di circa 580 milioni. Non sarà questo l'avanzo di quest'anno, ma secondo le nostre proiezioni avremo una base di 150-200 milioni. Non ci sono tagli, ci sono risorse ricalibrate", ha poi aggiunto il presidente della Provincia.

Tra il 2022 e il 2023, sono stati stanziati 370 milioni di euro per il caro energia e materiali. Sono previsti 165 milioni per la ricerca e per Trentino sviluppo, Trentino marketing e Apt locali, mentre per le imprese sono previsti 55 milioni ai quali si potranno aggiungere 10 milioni di avanzi sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae). Altri 8,5 milioni vanno invece alle biomasse, con specifico riferimento all'agricoltura. (ANSA).