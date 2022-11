Droga: arrestato spacciatore di 28 anni a Trento

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato a Trento un 28enne di origine straniera per detenzione e spaccio di droga. Il giovane - informa la Questura - era stato già notato dalle forze dell'ordine perché solito incontrarsi con tossicodipendenti, muovendosi attraverso il centro storico mediante un monopattino elettrico.

Posto sotto sorveglianza dagli agenti di polizia, il giovane è stato visto cedere in rapida sequenza due dosi di eroina e una di marijuana ad alcuni giovani, recuperando lo stupefacente da un nascondiglio a bordo della pista ciclabile. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare 33 confezioni di cocaina del peso di 25,10 grammi ciascuna, 16 confezioni di eroina del peso di 9 grammi, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e 1.050 euro in contanti, ritenuti legati all'attività di spaccio.

Il 28enne è stato trasferito nel carcere di Trento. (ANSA).