Covid: un decesso e 203 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 NOV - Un'altra persona è morta in Alto Adige per le conseguenze dell'infezione da Sars-CoV-2. Le vittime del Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono così 1.576. Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 203 nuovi casi positivi: di questi 5 sono stati rilevati sulla base di 85 tamponi pcr e 198 sulla base di 1.206 test antigenici.

Continua a calare l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, ora a 266 (16 in meno rispetto ad ieri), così come il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 2.062 (291 in meno). I guariti sono 493 per un totale di 279.000. (ANSA).