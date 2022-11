Arrestato a Trento un ricercato per reati contro la persona

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - Gli agenti della squadra volanti di Trento hanno arrestato e accompagnato in carcere un uomo ricercato per reati contro la persona. L'uomo - riferisce la Questura - è stato notato dagli agenti mentre si aggirava nei pressi di un parco di Trento nord. Alla vista della polizia ha cercato di darsi alla fuga. Una volta bloccato, è emerso che risultava ricercato per una condanna ad un anno e mezzo di reclusione per il cumulo di svariati reati nei confronti della persona. (ANSA).