4 novembre: celebrazioni a Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - In occasione del 4 novembre, si è tenuta anche a Trento, in piazza Santa Maria Maggiore, la celebrazione della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, a cui hanno preso parte il commissario del governo, Gianfranco Bernabei, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco del capoluogo, Franco Ianeselli, assieme alle autorità civili e militari del Trentino.

Un ringraziamento alle forze armate è stato espresso da Fugatti. "La pace - ha detto - necessita di un impegno diplomatico continuo, ma deve essere anche una pace giusta, che tutela i diritti dei popoli che hanno subito un'aggressione. Le forze armate ci consentono di essere a fianco di coloro che, nel mondo, si battono per la difesa di questi diritti".

L'evento si è aperto con lo schieramento del reparto interforze, composto da rappresentanze dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di finanza. La cerimonia è quindi proseguita a Palazzo Geremia dove sono state consegnate alcune onorificenze. A Rovereto la cerimonia si è tenuta all'interno del Sacrario militare di Castel Dante, dove riposano i resti di oltre 20.000 soldati appartenuti agli eserciti italiano, austro-ungarico e alla Legione cecoslovacca. Alla commemorazione erano presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, delle forze dell'ordine, della Croce rossa, assieme al sindaco, Francesco Valduga, all'assessore provinciale, Achille Spinelli, e al vice prefetto, Massimo Di Donato. (ANSA).