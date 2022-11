Incidente sul lavoro in Trentino, operaio muore dopo caduta

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Incidente mortale sul lavoro in un cantiere edile in via Bruno Galas ad Arco, in Trentino. È accaduto verso le 14.30. Dalle prime informazioni un operaio si è ferito in modo molto grave dopo una caduta e sul posto, oltre ai carabinieri e al 118, è stato fatto intervenire anche l'elicottero. L'uomo di 56 anni morto per in un cantiere di Arco, in Trentino, è caduto mentre stava lavorando all'ultimo piano di una palazzina in costruzione. A trovarlo sono stati i colleghi. Da una prima ricostruzione pare che l'operaio, M.F. residente a Ledro, sia caduto per una decina di metri all'interno di un vano posto sull'attico superiore precipitando fatalmente.

Una caduta che non gli avrebbe lasciato scampo, tanto che inizialmente nessuno dei colleghi di lavoro si è accorto di nulla. Il corpo dell'uomo è stato infatti rinvenuto in un secondo momento. Sul posto oltre al personale Uopsal sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Arco, quelli del Radiomobile di Riva del Garda, il 118 e l'elicottero sanitario.