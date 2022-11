Fugatti, in bilancio confermate opere pubbliche per 1.8 mld

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Opere pubbliche confermate, sostegno garantito a famiglie e imprese chiamate ad affrontare caro bollette e materiali, ma anche uno sguardo al futuro, con incentivi per favorire la natalità ed una "dote finanziaria" per i giovani. È una manovra di bilancio che il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti definisce "realista", quella che la Giunta ha presentato stamani ai rappresentanti delle categorie economiche e alle parti sociali.

Nello specifico - sottolinea una nota - la Provincia conferma opere pubbliche per un totale di 1,8 miliardi di euro con risorse proprie, ai quali si aggiungono - dal 2023 in avanti - 2,5 miliardi di fondi specifici (Pnrr ed Olimpiadi in primis).

"Stiamo affrontando - riferisce ancora la nota - una fase complessa della nostra storia, caratterizzata da una forte incertezza e possibili repentini cambiamenti. Per questo motivo la legge di bilancio che abbiamo costruito guarda in particolare ai prossimi 6-9 mesi", ha spiegato il presidente Fugatti, osservando come "la prosecuzione del conflitto in Ucraina e del conseguente aggravarsi delle difficoltà nell'approvvigionamento di fonti energetiche, sta pesantemente incidendo sulle previsioni delle dinamiche economiche in particolare del 2023".

