Dipartimento sociologia Trento festeggia il 60/o anniverasio

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale si appresta a festeggiare i 60 anni dall'inizio dell'attività, avvenuta con una lezione di Giorgio Braga alle 10 del 5 novembre 1962. La data segnò la nascita ufficiale dell'Università a Trento, che introdusse lo studio delle scienze sociali in Italia e contributi a cambiare il volto della città di Trento e della società trentina. L'anniversario verrà ricordato sabato 5 novembre, nel palazzo di Sociologia, in via Verdi 26, una lectio, una tavola rotonda su "Presente e futuro delle scienze sociali italiane" e l'inaugurazione di una mostra fotografica. È previsto anche un annullo filatelico.

Le iniziative per l'anniversario inizieranno alle 9, con il corteo accademico del dipartimento, i saluti istituzionali e la lectio di Marzio Barbagli, fino al 1979 professore di storia del pensiero sociologico proprio a Trento, in tema "Uomini senza.

Mutilazioni maschili, mobilità sociale e squilibri di status".

La mattinata si concluderà dalle 12 con le visite guidate del dipartimento a cura dei professori Andrea Cossu e Marta Villa e di Katia Malatesta, della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento.

Una riflessione su "Presente e futuro delle scienze sociali italiane" animerà il pomeriggio a partire dalle 15 Aula Kessler.

Alle 18, sempre in Aula Kessler, concluderà la giornata l'inaugurazione della mostra fotografica "Sessanta e non sentirli". L'esposizione rimarrà aperta fino all'8 aprile 2023.

