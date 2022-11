Covid: incidenza settimanale stabile in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 NOV - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 364 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 7 sono stati rilevati sulla base di 220 tamponi pcr e 357 sulla base di 2.030 test antigenici.

È stabile l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, ora a 282 (1 in più rispetto ad ieri), mentre aumenta il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 2.353 (206 in più).

I guariti sono 158 per un totale di 278.507. (ANSA).