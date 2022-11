Covid: in Trentino 313 nuovi casi, 56 ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Nessun decesso da Covid nelle ultime ore in Trentino. Il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria registra 313 nuovi contagi: 10 rilevati al molecolare (su 235 test) e 303 all'antigenico (su 2.016 test). I molecolari hanno inoltre confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 56, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 10 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati a 1.270.498 (di cui 429.187 seconde dosi, 342.303 terze dosi e 47.938 quarte dosi). (ANSA).