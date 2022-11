Arriva la 'dote finanziaria' per giovani coppie in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - L'amministrazione provinciale di Trento mette in campo un nuovo strumento per dare la possibilità alle giovani coppie dai 18 ai 40 anni di usufruire di un aiuto economico per intraprendere una vita al di fuori del proprio nucleo familiare d'origine. L'iniziativa, denominata "dote finanziaria", è stata presentata in conferenza stampa dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e dall'assessora provinciale alle politiche familiari, Stefania Segnana.

Il provvedimento, oltre a cercare di favorire la fuoriuscita dal nucleo familiare d'origine, prevede un prestito fino ai 30 mila euro garantito dal sistema trentino per la durata di cinque anni (rata mensile stimata di 500 euro al mese, oltre agli interessi) e un contributo una tantum per la nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito (cinque anni) pari a 15.000 euro. Il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale.

Ci sono già state dieci richieste della "dote finanziaria", otto delle quali già accolte. Nel 2022 sono stati messi a bilancio 200.000 euro per questo strumento, mentre per il 2023 (fino al 31 dicembre) è previsto l'investimento di un milione e mezzo di euro. Sono nove le Casse rurali trentine che hanno aderito al progetto. (ANSA).