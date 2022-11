Sasa, per sciopero Usb servizio non garantito l'11 novembre

(ANSA) - BOLZANO, 02 NOV - A causa dello sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico locale proclamato dal sindacato Usb per venerdì 11 novembre, anche in Alto Adige non sarà garantito il servizio nella fascia oraria interessata dall'astensione dal lavoro e cioè dalle 15 alle 19. Lo comunica Sasa. Le corse in partenza prima delle ore 15.00, precisa una nota, verranno comunque portate a termine. (ANSA).