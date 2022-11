Meteo: in ottobre in Alto Adige temperature sopra la media

(ANSA) - BOLZANO, 02 NOV - Le temperature di ottobre 2022 sono state, in Alto Adige, di due o tre gradi sopra la media a lungo termine per il periodo 1981-2020. Lo riferiscono i meteorologi dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe presso l'Agenzia per la protezione civile.

La temperatura più alta del mese è stata misurata il 3 ottobre a Bolzano con 24,1 gradi, la più fredda il 4 ottobre a Monguelfo con meno 1,5 gradi. In ottobre, in Alto Adige ha piovuto circa il 40% in meno rispetto alla media e le precipitazioni sono state limitate a pochi giorni, secondo i dati dei meteorologi provinciali. D'altra parte, c'è stato molto più sole del solito.

Con l'inizio di novembre, il tempo è cambiato. Nei prossimi giorni la situazione sarà variabile. Venerdì sono previste piogge e nevicate: Il limite della neve scenderà dai 2.000 metri iniziali ai 1.500 metri, in alcune zone del Nord della provincia ancora più basso. Sabato, con il vento di föhn da nord, il tempo sarà abbastanza soleggiato, soprattutto al Sud, con temperature per lo più in linea con la stagione. La domenica sarà abbastanza soleggiata con un misto di sole e nuvole. (ANSA).