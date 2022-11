Maltempo: allerta gialla in Trentino dalle 18 del 3 novembre

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta gialla dalle ore 18 di domani, giovedì 3 novembre, alle ore 24 di venerdì 4 novembre 2022, su tutto il territorio provinciale. È attesa pioggia, con precipitazioni comprese tra i 30 e i 60 millimetri, o localmente più di 80 millimetri, specie a sud e nelle zone di ristagno (Stau). La fase più intensa delle precipitazioni è prevista nella notte tra giovedì e venerdì e nella mattina di venerdì.

La quota neve, inizialmente oltre i 2.000-2.200 metri, tenderà ad abbassarsi localmente fino a 1.500 metri circa, specie nelle valli più chiuse dei settori occidentali, durante le fasi più intense e a fine evento. Dal pomeriggio di giovedì i venti saranno in intensificazione da sud, localmente forti nella notte tra giovedì e venerdì, e tenderanno a ruotare da nord durante la mattina di venerdì, con raffiche di föhn in molte valli.

Sabato 5 novembre non è esclusa la possibilità di qualche breve bufera di neve oltre i 1.700 metri circa, ma generalmente senza accumuli al suolo e con venti moderati o forti settentrionali, a carattere di föhn in molte valli. (ANSA).