Covid: due decessi in Trentino, 42 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - Il bollettino giornaliero sul coronavirus dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta il decesso di due persone in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo, di quasi 90 anni, vaccinato e affetto da altre patologie, e di una donna di oltre 90 anni, non vaccinata e affetta da altre patologie.

I nuovi casi sono 42, individuati mediante i tamponi antigenici (su 461 test effettuati).

I pazienti ricoverati sono 62, di cui due in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati due nuovi ricoveri e 18 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.270.110, di cui 429.176 seconde dosi, 342.263 terze dosi e 47.603 quarte dosi. (ANSA).