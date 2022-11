Covid: 56 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 NOV - Sono 56 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, mentre l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti scende sotto quota 300.

Nella giornata di ieri, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno processato solo 57 tamponi pcr, nessuno dei quali è risultato positivo. Inoltre, sono stati effettuati 395 test antigenici, dei quali 56 sono risultati positivi.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ora 281 (65 in meno rispetto ad ieri), mai così bassa dal 12 settembre scorso, mentre gli attualmente positivi ed in isolamento sono 2.147 (641 in meno). I guariti sono 697 per un totale di 278.349. (ANSA).