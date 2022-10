Covid: un decesso in Trentino, 75 i ricoverati in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - Un decesso per Covid in Trentino.

Si tratta di un uomo, poco meno che novantenne, vaccinato ma sofferente di altre patologie. Seppur in numero contenuto, anche in relazione ai pochi tamponi effettuati, continuano a manifestarsi i contagi: 62 i nuovi casi, rilevati tutti dall'antigenico (585 i test analizzati ieri, mentre gli appena 10 molecolari registrati hanno confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi). Nel frattempo i ricoverati in ospedale scendono a 75 dopo che ieri si sono registrati 4 nuovi ricoveri ma 9 dimissioni. Restano 3 i pazienti in rianimazione. (ANSA).