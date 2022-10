Controlli sulle moto in Fiemme e Fassa, fermati in 189

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - A seguito del tavolo tecnico che si è tenuto il 13 ottobre presso il Commissariato per il Governo di Trento, avente ad oggetto "incidenti stradali in Val di Fiemme e Cembra", sono stati predisposti negli ultimi 3 weekend, dei servizi stradali finalizzati al controllo della circolazione stradale, con particolare riferimento ai motoveicoli, lungo la SS612 e la SP71 mediante l'impiego di complessivi 36 militari e 18 pattuglie. I militari dell'Arma di Trento e della Compagnia di Cavalese - precisa una nota - hanno controllato le due arterie stradali negli orari di maggior afflusso di motoveicoli, anche con l'ausilio di rilevatore laser della velocità. Sono stati identificati complessivamente 189 motociclisti, a carico dei quali sono state elevate 16 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada inerenti: la mancanza temporanea di documenti al seguito (5), dispositivi di equipaggiamento non conformi (5), violazioni inerenti alla mancanza di revisione (1), sorpassi non consentiti (2), targhe alterate (2) e per il mancato rispetto della segnaletica stradale (1). In questi ultimi fine settimana -probabilmente anche grazie alla intensificazione dei controlli, sottolinea la nota - non si sono registrati incidenti. (ANSA).