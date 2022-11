Cacciatore di 24 anni ucciso da colpo di fucile in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - Un cacciatore di 24 anni è stato trovato morto nei boschi di Celledizzo, nella zona di Peio, in valle di Sole, in Trentino. Il corpo del giovane, residente in zona, è stato rinvenuto questa mattina presto da altri cacciatori. Dalle prime informazioni pare sia morto a causa di un colpo di fucile. Sul posto ci sono i carabinieri di Mezzana, il Soccorso alpino ed il personale sanitario. Accertamenti sono in corso. (ANSA).