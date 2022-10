Brasile: Consorzio Brasil Trentino, "Una nottata storica"

YNN (ANSA) - TRENTO, 31 OTT - "È stata una nottata storica. Mi hanno sorpreso i tempi, 3 ore e 15 minuti, con cui sono arrivati i risultati delle elezioni per tutto il Brasile". Lo dice all'ANSA Armando Stefani, presidente del Consorzio Brasil Trentino, che raccoglie 6 associazioni che lavorano nella cooperazione internazionale tra la Provincia di Trento e il Paese lusofono, dove migrarono migliaia di trentini dalla fine dell'800 alla metà del secolo scorso. In Brasile, ancora oggi, esistono numerose comunità di origine trentina ed il legame è ancora solido.

"Ho appena chiuso il collegamento con alcuni dei nostri partner in Brasile"" dice Stefani dopo la vittoria di Lula su Bolsonaro. "Nel Paese - aggiunge - c'era una grandissima tensione, perché il Brasile è spaccato in due. Si sono confrontate visioni molto diverse su tanti aspetti della vita.

C'era paura persino a parlare con il proprio vicino di casa, al bar, perché non si sapeva per chi parteggiasse l'altro".

Due le sfide che si prospettano per il Paese ora, secondo quanto riporta Stefani sentendo i partner in Brasile: "L'economia e la pacificazione del Paese. Adesso - aggiunge il presidente del Consorzio Brasil Trentino - c'è il rischio che gruppi legati a Bolsonaro non accettino i risultati e che all'interno del Paese si creino dei micro-conflitti che potrebbero esplodere nei prossimi giorni". (ANSA).