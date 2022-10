Unicef: a Bolzano apre la mostra di Lyriz

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Lunedì prossimo, 31 ottobre nella sede bolzanina dell'Unicef di Corso Italia 51 verrà inaugurata l'esposizione personale dell'artista bolzanina Laura Innocenti, in arte Lyriz (ore 18.30). Artista poliedrica si è sempre dedicata all'arte in numerose sue varianti: il canto, l'alta scuola andalusa equestre e la pittura anche su grandi spazi, ultimamente anche prosa e poesia. La vena creativa dell'artista bolzanina si traduce in una pittura moderna che recupera la tradizione in modo innovativo, compiendo una sua ricerca originale, simbolica e non emulativa. I colori usati sono densi, pastosi a volte la trama si stempera e lascia emergere una visione intimistica del fare arte.

Proseguono quindi gli eventi artistici e culturali con i quali la presidente Unicef di Bolzano Patrizia Daidone vuole ancora una volta lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti soprattutto dei soggetti più deboli della nostra società, i bambini, vittime di catastrofi naturali e di conflitti. A fare da compagnia agli artisti, con le loro opere, ci saranno anche le tante Pigotte fatte a mano dalle volontarie del centro che saranno felicissime di essere adottate da un gesto di amore e di solidarietà da quanti faranno visita agli eventi in programma nei mesi a venire.

La mostra si potrà vedere fino al 12 novembre nella sede dell'Unicef di Bolzano. (ANSA).