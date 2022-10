Dopo rissa chiuso per 60 giorni locale in via del Commercio

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - Rimarrà chiuso per 60 giorni il locale di via del Commercio a Trento teatro di una rissa la sera dello scorso 15 ottobre. Lo apprende l'ANSA. In quell'occasione un 35enne di origine colombiana era stato ferito ad un fianco con una coltellata al culmine di un litigio da un 38enne pregiudicato, anche lui di origine sudamericana, che era stato individuato in seguito alle indagini della Questura di Trento e denunciato alla Procura per lesioni aggravate. Ora il questore di Trento, Maurizio Improta, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza al locale, applicando l'articolo 100 del Tulps. (ANSA).