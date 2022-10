Diversi incidenti in Alto Adige a Chiusa e Nova Levante

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Sono diversi gli incidenti, fortunatamente non gravi, avvenuti ieri sera in Alto Adige.

A Chiusa nella zona produttiva Neidegg verso le ore 23 un uomo è caduto giù per un dirupo, riportando gravi ferite alla testa con tagli profondi e forti emorragie. Il ferito, un altoatesino di 59 anni, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca ed è stato trasportato all'ospedale di Bressanone.

A Nova Levante due persone sono rimaste ferite in uno scontro fra due automobili, poco prima delle 19 sulla strada statale della val d'Ega, all'altezza della strada di accesso al cantiere comunale di Nova Levante. A causa dell'impatto, entrambi i veicoli sono finiti sulla corsia opposta ma fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. I conducenti, un 77enne di Nova Levante e un 51enne svizzero, sono riusciti a scendere da soli dai rispettivi veicoli e hanno immediatamente chiesto aiuto. Hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto, la Croce bianca di Nova Levante con due mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Nova Ponente.

A Silandro invece verso le 22 in una palestra si è verificata la fuoriuscita di una sostanza irritante. Due altoatesini sono stati portati all'ospedale di Silandro per accertamenti. (ANSA).