Covid: migliora ancora la situazione in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Migliora ulteriormente la situazione della pandemia in Alto Adige. Non si registrano nuovi decessi, i nuovi casi riscontrati sono 265. In calo anche l'incidenza settimanale con 437 casi per 100.000 abitanti, 39 in meno rispetto a ieri.

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 212 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi. Inoltre 246 test antigenici dei 1510 test eseguiti ieri sono risultati positivi.

Le persone in quarantena sono 3.385. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76, nessun paziente si trova in terapia intensiva, (dati riferiti a ieri), fa sapere l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).