Covid: in Trentino 280 nuovi casi, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - Anche oggi fortunatamente nessun decesso in Trentino, mentre sono 280 i contagi da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi.

4 sono risultati positivi al molecolare (su 102 test effettuati) e 276 all'antigenico (su 1.536 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale scendono a quota 78, di cui 3 in rianimazione, dopo che ieri si sono registrati 4 nuovi ricoveri ma anche 5 dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.269.197 (429.164 seconde dosi, 342.193 terze e 46.783 quarte).

Infine, 384 nuovi guariti portano il totale a 225.277, così l'Azienda sanitaria del Trentino. (ANSA).