Blitz davanti al monumento della Vittoria a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Nella tarda sera di ieri, a 100 anni dalla marcia su Roma, un gruppetto di persone si è riunito davanti al monumento alla Vittoria a Bolzano. Lo fa sapere l'assessore comunale di Bolzano Stefano Fattor in un post su facebook. "Si filmavano beati tra le scritte neofasciste e fumogeni tricolori, cantando e sghinazzando, forse convinti che l'Italia possa tornare indietro di 100 anni", scrive Fattor che spera "che gli autori del gesto vengano identificati".

Come conferma la Questura, che sta visionando le telecamere della zona, l'azione sarebbe durata pochi minuti. Le persone intervenute hanno attaccato uno striscione davanti al monumento della Vittoria, di cui per l'oscurità non si riesce a leggere il testo. Le persone hanno anche acceso dei fumogeni, si sono filmate e fotografate, poi lo striscione è stato tolto. Chi avesse indicazioni in merito è pregato di rivolgersi alla Questura di Bolzano. (ANSA).