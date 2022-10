Valdastico: Giunta Trento approva variante 'Corridoio est'

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - La Giunta provinciale di Trento ha approvato in prima adozione la variante al Piano urbanistico provinciale per l'ambito di concessione "Corridoio est", in corrispondenza con il quadrante sud orientale del Trentino.

L'obiettivo del provvedimento, presentato in conferenza stampa dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è realizzare un nuovo collegamento con il Veneto. La variante, al pari del documento preliminare del 2021, non contiene previsioni infrastrutturali, ma Fugatti ha espresso chiaramente l'intenzione della Giunta di proseguire il percorso per la realizzazione di un nuovo tratto stradale, con il prolungamento della Valdastico.

"L'approvazione della variante è un passaggio formale importante, che conferma volontà di procedere sul percorso di collegamento con il Veneto sul quadrante orientale. Si tratta di una decisione coerente con il parere favorevole ad un nuovo collegamento, espresso in più occasioni da questa Giunta provinciale. La variante non prevede un'infrastruttura specifica", ha precisato Fugatti.

La variante introduce l'"ambito di connessione", per valutare qualsiasi ipotesi infrastrutturale alla luce del fabbisogno del territorio. Lo strumento è coerente con le politiche europee di coesione e per l'accesso ai finanziamenti del programma Fesr, del Fondo di sviluppo e coesione e del Fse Plus.

"Ora apriamo il confronto con i territori interessati, con cui ci confronteremo per le possibilità di collegamento, che potrà anche essere ferroviario. Questa Giunta è però sempre stata favorevole a un collegamento stradale", ha concluso Fugatti. (ANSA).