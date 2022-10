In Valsugana 3 persone denunciate per porto abusivo d'armi

YNN (ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Tre persone sono state denunciate per porto abusivo di armi e detenzione di armi clandestine, si presume per caccia di frodo, dai carabinieri di Borgo Valsugana. I tre, di età compresa tra i 57 ed i 70 anni, sono stati fermati mentre erano in auto a Marter. All'interno dello zaino sono stati trovati un fucile costruito artigianalmente, un binocolo, diverse cartucce e due coltelli con una lama di circa 10 centimetri.

Le perquisizioni effettuate a casa dei denunciati, in particolare in quella di uno dei tre, già condannato per precedenti in materia di armi, hanno consentito ai militari di sequestrare 2 fucili, di cui uno modificato, 20 cartucce, un caricatore per pistola 7,65 con 4 colpi, un silenziatore, un visore notturno e 3 gabbie con uccelli "lucherini", specie protetta, ora affidati alla Lipu. (ANSA).