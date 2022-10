Gmm, la buona tavola che aiuta l'Africa

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - Anche la buona tavola aiuta a fare del bene. Lo dimostra ancora una volta la cena di beneficenza del Gmm "Un pozzo per la vita", iniziativa ripetuta dopo due anni di stop dovuto, come per altre manifestazioni pubbliche, alla pandemia. Circa 170 persone hanno preso parte alla cena il cui incasso, circa 10.000 euro al netto delle spese, è destinato al sostegno delle attività del Gmm in Africa, nel campo dell'igiene, dell'educazione e della salute. L'iniziativa, che si è svolta presso la Casa della Cultura "Peter Thalguter" di Lagundo è stata organizzata, come sempre, in collaborazione con il Merano Winefestival, l'Associazione Cuochi Alto Adige e l'Ordine dei Maestri di cucina ed executive chef Fic. (ANSA).