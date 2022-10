Covid: si svuota intensiva,incidenza sotto 500 in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - Migliora ulteriormente la situazione della pandemia in Alto Adige. Non si registrano decessi, i nuovi casi sono 358 e l'incidenza settimanale scende sotto quota 500 (476, -34). L'ultima volta l'incidenza è stata sotto quota 500 un mese fa, il 26 settembre.

Si svuota anche la terapia intensiva, mentre i letti occupati nei normali reparti salgono a 89 (+6). Attualmente sono in quarantena 3.572 altoatesini, mentre 579 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).