Calendario cc: Ederle, per noi modo di individuare obiettivi

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - "La presentazione del calendario è una tradizione annuale che vogliamo rinnovare. Il primo calendario è del 1928 e tra poco compirà il 100/o anniversario.

Per noi è un modo per individuare degli obiettivi: quest'anno si punta a un tema particolarmente attuale, che è la sfida per l'ambiente. Con il 2017, acquisito corpo forestale stato (8.000 unità), unendo componenti che avevamo, tutela ambientale e agroalimentare, salute e sanità. L'Arma oggi tutta è rivolta all'ambiente, per la tutela del mondo in cui viviamo". Così il colonnello Matteo Ederle, comandante provinciale dei carabinieri di Trento, nel corso della presentazione del calendario dell'Arma 2023.

La protagonista del calendario storico 2023 è la natura, da sempre tra le priorità assolute dell'Arma. Basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n. 34, si legge testualmente: "Arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell'atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d'esse, siepi, fossi, e simili, […]".

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l'edizione 2023 dell'Agenda. L'Arma - sottolinea una nota - non poteva non percepire lo stato di emergenza in cui versa l'habitat terrestre, affidandosi quest'anno agli scrittori "in house" per mettere in risalto la bellezza delle stagioni, come dono della natura. Tra questi il comandante della Legione carabinieri Trentino Alto Adige, generale Roberto Riccardi, autore del racconto intitolato "Autunno nell'anima". (ANSA).