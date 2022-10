Presentato progetto preliminare nuovo hub mobilità di Trento

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - È stato presentato nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Trento il progetto preliminare del nuovo hub di interscambio della mobilità nel capoluogo, che sorgerà sull'area ex Sit, attualmente destinata a parcheggio.

L'ipotesi progettuale si propone di valorizzare l'area nel sistema intermodale attuale e di porre le condizioni per recuperare almeno in parte i valori storici della città perduti con la rettifica dell'Adige e la realizzazione della ferrovia.

L'intervento di rigenerazione urbana, ispirato ai principi della transizione ecologica, verrà finanziato con 20 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il progetto prevede anzitutto la bonifica del terreno e il recupero ambientale del sito, compromesso dall'inquinamento causato dalle lavorazioni industriali svolte tra il 1860 e il 1968. Di seguito, verranno realizzati un parcheggio interrato pertinenziale per circa 160 posti, una nuova stazione delle autocorriere (con servizi per i viaggiatori) e un giardino pubblico pensile accessibile a persone e bici.

Il progetto complessivo di rigenerazione dell'area sarà attuato per fasi, con la progressiva integrazione dell'opera con il previsto interramento della linea ferroviaria storica. Il costo complessivo di progetto è di 22.730.000 euro. È in fase di formalizzazione un accordo di collaborazione tra Comune e Provincia di Trento. (ANSA).