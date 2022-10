Maxi coda di tir al Brennero dopo festività in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - Maxi coda di tir questa mattina sull'autostrada del Brennero da Bolzano fino al confine di Stato. In Austria ieri i mezzi pesanti non potevano circolare a causa della festa nazionale. Questa mattina il serpentone di tir, che erano rimasti in attesa nelle piazzole lungo l'A22, di buon ora si è messo in movimento verso l'Austria, ma il deflusso avviene solo a rilento, causando rallentamenti per un'ottantina di chilometri. (ANSA).