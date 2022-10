Trovato un chilo di cocaina in un'auto abbandonata a Trento

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - Un chilogrammo circa di cocaina, suddivisa in 17 involucri confezionati con il cellophane, sono stati rinvenuti dalla Polizia locale di Trento e da un'unità cinofila della Guardia di finanza all'interno di un auto abbandonata a Trento sud.

L'auto - si apprende - è stata notata da una pattuglia del nucleo sicurezza urbana nell'ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, in quanto priva di copertura assicurativa e in evidente stato di disuso. Da successivi accertamenti, il proprietario è risultato essere un 22enne residente in Trentino, già noto alle forze dell'ordine per violazioni in materia di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi richiesto l'intervento dell'unità cinofile della Guardia di finanza, che ha permesso rinvenire la cocaina, un bilancino di precisione e un coltello usato per il taglio della sostanza.

Se distribuita e venduta al dettaglio, la cocaina avrebbe fruttato oltre 150.000 euro.

Gli involucri e il materiale per lo spaccio sono stati sequestrai, mentre il proprietario del mezzo, irreperibile, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. (ANSA).