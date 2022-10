Presidente Provincia Trento incontra il ministro Calderoli

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato a Roma il nuovo ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. L'incontro - si apprende - si è concentrato su alcuni temi di interesse per il Trentino, in particolare le norme di attuazione, le concessioni idroelettriche e i rapporti finanziari con lo Stato.

"È stato un incontro cordiale e costruttivo per lavorare insieme sulla tutela della nostra autonomia speciale", ha affermato Fugatti al termine dell'incontro.

Fugatti ha inoltre afferma che il "discorso della presidente del Cdm, Giorgia Meloni, ci dà ampie garanzie rispetto all'approccio e rispetto alla volontà di compiere scelte che sviluppano le nostre autonomie speciali e la presenza di Calderoli è una garanzia".

"Con il nuovo ministro - ha quindi concluso il presidente della Provincia - lavoreremo insieme sulle norme di attuazione che sono ancora in seno alla commissione dei dodici, sulle tematiche riguardanti i rapporti finanziari con lo Stato, sul tema sempre più strategico delle concessioni idroelettriche che vogliamo rimangano in capo al Trentino, e su altre questioni importanti per la nostra autonomia". (ANSA).