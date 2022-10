Finalista Italia's Got Talent apre scuola di danza a Trento

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - La finalista di "Italia's Got Talent" 2020 Isabel Nardelli ha aperto una scuola di danza a Trento Nord. Appassionata di danza sin da quando aveva 9 anni, Nardelli, 28 anni, si è formata al "Club La Fourmie" di Trento.

"A 12 anni - spiega - ho conosciuto la dancehall, che è uno stile simile all'hip hop proveniente dalla Giamaica, contaminato dalla danza africana". Uno stile che Nardelli porta nella scuola da ballo assieme alla danza moderna, classica e contemporanea, all'hip hop e alla urban dance, aiutata dal compagno Patrick Ang - anche lui finalista di Italia's Got Talent 2020 - e da Gabriele Ang e Rossella Morelli, altri due insegnanti della scuola, che si chiama "Light House".

"Il nome per noi ha un significato molto importante - spiega Nardelli - perché il faro illumina e dà un segnale alle navi, e noi vorremmo diventare un punto di riferimento per tante persone".

Nardelli non è nuova all'insegnamento della danza. Nel 2012, infatti, ha cominciato a impartire lezioni di danza moderna presso l'associazione "Il Girasole", a Sopramonte, a bambini e bambine, mentre il target a cui si rivolge "Light House" va dai dieci anni in su. Nel 2014 ha cominciato ad insegnare anche alla scuola "La Fourmie", dove si era formata, tenendo lezioni di dancehall.

Patrick Ang ha iniziato invece con la breakdance per poi spostarsi sull'hip hop nel percorso di studi all'Accademia di Parigi. Insieme, Ang e Nardelli partecipano a diverse competizioni nazionali e internazionali. "L'anno scorso - racconta Nardelli - siamo stati a Barcellona per Urban Display, mentre a livello nazionale abbiamo preso parte all'Expression Firenze-Danza in Fiera". (ANSA).