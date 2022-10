Covid: ancora tre decessi in Trentino, 386 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - Sono tre i decessi per coronavirus avvenuti negli ospedali del Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne ultranovantenni, di cui una non vaccinata e affetta da altre patologie e una vaccinata senza comorbidità, e di un uomo ultraottantenne, vaccinato e con altre patologie. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi di contagio sono 386, di cui sette individuati mediante i tamponi molecolari (su 183 test effettuati) e 379 con gli antigenici (su 2.003 test). I casi attivi sono 3.030 (-90).

I pazienti ricoverati sono 86, di cui 3 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati nove nuovi ricoveri e undici dimissioni.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.266.881, di cui 429.133 seconde dosi, 342.015 terze dosi e 44.694 quarte dosi. (ANSA).