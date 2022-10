Auto fuori strada a Monguelfo, un ferito grave

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Grave incidente stradale questa mattina tra Valdaora di Sopra e Monguelfo, dove una macchina è uscita di strada centrando un albero. Una persona è stata liberata dalle lamiere dell'abitacolo con l'ausilio dell'attrezzatura idraulica. I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata dall'incidente. Il ferito è stato preso in cura dal soccorso sanitario e poi trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano. (ANSA).