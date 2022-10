Tempio crematorio di Trento, in un anno fatturato a 1,59 mln

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Nel primo anno di attività del tempio crematorio di Trento sono state effettuate 2.797 cremazioni (il 25% in più di quelle previste), mentre il fatturato realizzato è pari a 1.590.000 euro (720.000 euro in più del preventivato). I dati sono stati presentati in conferenza stampa, ad un anno dalla prima cremazione, eseguita il 29 settembre 2021.

Le imprese di pompe funebri accreditate sono 44, di cui 37 trentine e sette da fuori provincia. Le cremazioni di residenti del Comune di Trento sono state 814, dell'intero territorio provinciale 1.633 e 350 di salme provenienti da fuori provincia.

Le cremazioni sul numero di decessi sono pari al 70% nel Comune di Trento (dato al 30 settembre 2022) e al 57% nel territorio provinciale (dato del 31 dicembre 2020) (ANSA).