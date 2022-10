Provincia Bolzano, bilancio 2023 record da 6,69 miliardi

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - "Quello per il 2023 sarà un bilancio record, ma, anche se la cifra è la più alta mai approvata, non è facile trovare la quadra". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo l'approvazione in giunta dei documenti e dei disegni di legge che compongono il preventivo per il prossimo anno.

Il pareggio è stato fissato a 6,69 miliardi di euro, ma non c'è da largheggiare. "Le spese in tutti i settori continuano ad aumentare - dice ancora Kompatscher - La spesa corrente corre soprattutto negli ambiti della salute, del sociale, della formazione e dell'educazione, del trasporto pubblico e della finanza locale che sono il cuore di ogni amministrazione pubblica".

In questi settori sono stati previsti aumenti, ma ciò si ripercuoterà sugli investimenti, ha avvertito il presidente altoatesino. Non su quelli già avviati o non rinviabili e nemmeno su quelli per i quali si farà ricorso ai fondi europei o del Pnrr. Gli investimenti da finanziare con fondi provinciali, invece, chiarisce Kompatscher, andranno riprogrammati. (ANSA).