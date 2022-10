Covid: un decesso in Trentino, 486 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Un decesso per Covid in Trentino, si tratta di una donna di oltre 80 anni, vaccinata e affetta da altre patologie. I nuovi casi sono 486. Di questi, 6 sono stati rilevati al molecolare (su 213 test effettuati) e 480 all'antigenico (su 2950 test effettuati).

I molecolari confermano inoltre 5 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 91, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 17 nuovi ricoveri e 12 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati a 1.266.301 (di cui 429.124 seconde dosi, 341.967 terze dosi e 44.173 quarte dosi). (ANSA).