Autonomia:Meloni,Bolzano?Tutte Province e Regioni vanno difese

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Il riferimento a Bolzano non era un tentativo di creare gerarchie tra queste e altre forme di autonomia. Io sono assolutamente dell'idea che tutte le Regioni e Province a statuto autonomo vadano difese e mi spiace se la formulazione della frase (nel primo intervento alla Camera, ndr) può avere tradito un'altra lettura". Così la premier Giorgia Meloni riferendosi all'impegno per il ripristino degli standard di autonomia per la provincia di Bolzano, nell'intervento di replica alla Camera. (ANSA).