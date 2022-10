Alto Adige: Kompatscher, da Meloni un segnale forte

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - "Astenersi non significa entrare in maggioranza. Significa solo prendere atto dei segnali che sono pervenuti sul tema più importante che abbiamo sul territorio, che è quello della difesa e dello sviluppo dell'autonomia". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando la decisione del suo partito, la Svp, di astenersi sulla fiducia al governo Meloni dopo la dichiarazione della presidente del consiglio che ha parlato, per l'Alto Adige, di "ripristino degli standard di autonomia che nel '92 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria Onu".

"L'astensione è dovuta al fatto che c'è stata una netta apertura, con una dichiarazione molto forte, indicando gli standard del 1992 che era la nostra richiesta, altrimenti il voto sarebbe stato contrario", ha chiarito Kompatscher. La frase contenuta nel discorso programmatico di Meloni, ha aggiunto il presidente altoatesino "non nasce oggi o ieri. L'avevamo chiesta già ai governi precedenti. Ed è contenuta - prosegue - anche nella missiva che la Conferenza delle Regioni ha inviato al governo: sono solo due pagine in cui si segnalano le cose più importanti da fare e c'è anche questo passaggio: attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in cui si parla di adeguamento degli statuti al fine di ripristinare le competenze perse".

Ciò vale per tutte le Regioni a statuto speciale, ma nel caso dell'Alto Adige, sottolinea Kompatscher, "questo è anche oggetto di impegno specifico di diritto internazionale nei confronti dell'Austria, perché, "nel 92 l'Austria ha detto che era compiuto quanto previsto dall'Accordo Degasperi-Gruber e quindi non si può scendere da quella situazione perché altrimenti si dovrebbe riaprire la vertenza internazionale". L'argomento sarà affrontato anche con il ministro alle Regioni, Roberto Calderoli, che Kompatscher incontrerà la prossima settimana.

