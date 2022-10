Governo: Svp pronta ad astenersi se segnali da Meloni

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - La Svp attende il discorso della premier Giorgio Meloni. Se dal governo dovessero arrivare segnali chiari per la tutela dell'autonomia e per il ripristino delle competenze perse, i parlamentari Svp si asterranno e non voteranno contro. Lo apprende l'ANSA dopo la seduta della direzione del partito di raccolta dei sudtirolesi. La Svp ribadisce la sua posizione 'blockfrei', fuori dei blocchi, e intende muoversi liberamente in merito alle singole iniziative legislative. La linea indicata dal segretario della Svp Philipp Achammer e dal governatore Arno Kompatscher è stata approvata a larga maggioranza (59 sì, 4 astensioni e un no). (ANSA).