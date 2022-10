Donna uccisa a Bolzano: si cercano testimoni

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - La procura di Bolzano e alla polizia stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna 35enne, trovata ieri morta nel suo appartamento in viale Trieste, anche a seguito delle testimonianze di alcuni vicini di casa. "A tal fine si invitano eventuali testimoni che avessero informazioni utili alla ricostruzione dell'evento delittuoso a rivolgersi alla squadra mobile della Questura di Bolzano", comunica la procura in una nota. Le cause della morte della vittima sono in fase di accertamento, verrà disposta l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore. (ANSA).