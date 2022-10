Covid: 1 decesso e 124 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Ancora un decesso per il Covid-19 in Alto Adige, ma calano ancora incidenza settimanale, numero degli attualmente positivi e dei pazienti ricoverati in area medica. Il conto delle vittime del coronavirus, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.569.

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 124: di questi 3 sono stati rilevati sulla base di 63 tamponi pcr e 121 sulla base di 676 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ora 692 (4 in meno rispetto ad ieri), mentre gli attualmente positivi in isolamento sono 4.286 (553 in meno).

I pazienti Covid-19 ricoverati sono, secondo dati aggiornati ad ieri, 85 in area medica (15 in meno rispetto al giorno precedente) e 2 in terapia intensiva. I guariti sono 676 per un totale di 273.620. (ANSA).