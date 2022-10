Alto Adige: Tajani a Schallenberg, continueremo a collaborare

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - "Continueremo a collaborare con l'Austria. Anche per quanto riguarda gli standard di autonomia che nel 1992 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria all'Onu" sulla questiona altoatesina. E' la risposta del ministro degli esteri Antonio Tajani a un tweet di congratulazioni per la sua nomina dell'omologo austriaco Alexander Schallenberg. "Non vedo l'ora di continuare la fiduciosa collaborazione di cui ho goduto con il mio caro amico Luigi di Maio", scrive Schallenberg, concludendo in italiano "Mille grazie, Luigi e sinceri auguri a Te, Antonio". (ANSA).