Controlli a tappeto a Bolzano, un arresto e 11 denunce

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Nel corso dell'ultima settimana, nell'ambito dei controlli sul territorio, la Polizia di Bolzano ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato undici persone per vari reati, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto, ricettazione, porto di armi e violazioni della legge in materia di immigrazione.

L'arresto - informa la Questura di Bolzano - è avvenuto nell'ambito di un controllo nella zona del teatro di piazza Verdi, dove gli agenti hanno identificato un uomo che ha tentato di sbarazzarsi di quasi 150 grammi di hashish e di 18 grammi di marijuana. L'uomo, in possesso di una discreta somma di denaro in contanti, aveva precedenti specifici.

Nell'ambito dei controlli stradali è stata poi fermata una persona che ha fornito una patente intestata al fratello deceduto. Al guidatore, pluripregiudicato, la patente era stata revocata per la mancanza dei necessari requisiti morali. Il controllo è stato quindi esteso alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti una piccola quantità di cocaina, parecchi grammi di sostanza da taglio, un pugnale e uno storditore elettrico.

L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

Complessivamente gli agenti hanno controllato oltre 100 veicoli e 443 persone, allontanandone ventuno. (ANSA).