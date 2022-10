Cdm: cancellato gigante donne Soelden, forte pioggia

(ANSA) - SOELDEN, 22 OTT - Alte temperature e forte pioggia sui tremila metri del ghiacciaio Rettenbach hanno obbligato gli organizzatori a cancellare lo slalom gigante di coppa del mondo femminile di Solden, prima gara della stagione 2022/23.

Sul versante nord delle Alpi è infatti arrivato il caldo vento foehn, che di solito è preceduto da precipitazioni. Nella speranza di poter disputare la gara, si è deciso di rinviare la partenza, ma il persistere del maltempo ha resi necessario il rinvio. Al cancelletto di partenza erano attese sette azzurre, tra le quali Federica Brignone e Marta Bassino.

Domani è in programma il gigante uomini ed è previsto bel tempo ma sempre con temperature sopra lo zero. Si dovrà verificare se la pioggia di oggi non avrà danneggiato il fondo della pista. (ANSA).